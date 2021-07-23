В Австралии забавные какаду научились открывать мусорные баки, чтобы полакомиться остатками вкусностей

В Австралии забавные какаду научились открывать мусорные баки, чтобы полакомиться остатками вкусностей

Они даже используют специальные техники для этого

Новое исследование показало, что дикие серные какаду в Австралии научились открывать крышки мусорных баков и грабить остатки пищи. Также птицы учат этому фокусу друг у друга, — об этом пишет журнал Science.

Одна птица в отдаленном районе даже изобрела другую технику открывания крышки, которая быстро распространилась на какаду в соседних пригородах. Птицы использовали различные техники открывания в разных пригородах.

Barbara Klump/Max Planck Institute of Animal Behavior

Серые какаду — это коренные жители восточной Австралии, являются крупными птицы, долгожителями и очень социальными попугаями. Австралийские мусорные баки имеют единый дизайн по всей стране, а серые какаду распространены на всем восточном побережье. Ученые опросили местных жителей, чтобы узнать, как какаду научились открывать крышки мусорных баков.

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Оказалось, что это — не генетическая особенность, а социальная привычка, которой птицы научились друг у друга.

Большинство птиц, которые открывают мусорные баки — это самцы. А другие птицы терпеливо ждут, пока можно присоединиться к мусорному пиру.

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