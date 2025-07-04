В Австралии зафиксировали заражение смертельным редким вирусом, похожим на бешенство

Летучая мышь / © Unsplash

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В Новом Южном Уэльсе, Австралия, мужчина в возрасте около 50 лет умер после заражения австралийским лиссавирусом летучих мышей (ABLV) — редким и неизлечимым вирусом, похожим на бешенство.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Это первый подтвержденный случай заражения этим вирусом человека в Новом Южном Уэльсе и лишь четвертый случай заражения человека с момента обнаружения лиссавируса в Австралии в 1996 году», — отметили в статье.

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Заражение человека происходит через укус или царапины от летучей мыши, которая является носителем вируса. Именно такой случай контакта, по сообщениям, привел к инфицированию умершего.

В штате объяснили, что инкубационный период лиссавируса может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет. Начальные симптомы напоминают простуду — это повышенная температура, головная боль и общее недомогание. В дальнейшем состояние больного может резко ухудшиться: наблюдаются судороги, нарушение сознания, паралич, что в конечном итоге приводит к смерти. Как отметил доктор Иан Маккей из Университета Квинсленда, после появления клинических признаков эффективного лечения не существует — так же, как и при заболевании бешенством.

Хотя австралийский лиссавирус генетически отличается от вируса бешенства, оба имеют схожие клинические проявления. Поэтому для постконтактной профилактики применяют такие же средства — вакцину и иммуноглобулин против бешенства. Директор по здравоохранению штата Новый Южный Уэльс Кейра Глазго отметила, что своевременное введение препаратов после укуса или царапин может остановить развитие болезни.

Сообщается, что мужчина, обратился за лечением, однако неизвестно, как быстро.

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«Если он получил лечение (непосредственно после укуса, — Ред.) и все равно заразился вирусом, это немного беспокоит», — добавила бывшая руководитель Австралийской клиники для летучих мышей и Центра травм диких животных в Квинсленде.

Лиссавирус чрезвычайно редкий. В Великобритании с 1986 года протестировали 19 тысяч летучих мышей — только 59 оказались инфицированными. Со времени начала наблюдений в стране зафиксировано два случая заражения людей: в 1902 году и в 2002-м в Шотландии — у мужчины, который работал с летучими мышами.

Напомним, в Китае обнаружили новый коронавирус, родственный со смертельным MERS, который может представлять угрозу новой пандемии.

Ранее ученые предупреждали, что таяние арктической мерзлоты может восстановить древние вирусы. Также у летучих мышей нашли десятки неизвестных патогенов, в частности родственников вирусов Нипах и Хендра, которые представляют потенциальную опасность для людей.

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