В Азии нашли гигантские следы динозавров: ученые удивлены открытием

В Монголии нашли следы динозавров

В Монголии найдены следы динозавров в возрасте 120 миллионов лет, потерянные на 70 лет. Ученые получили подтверждение, что динозавры жили даже на территории Азии, где им могло быть некомфортно из-за климатических условий.

Об этом сообщает IflScience.

Исследование, опубликованное в Ichnos, свидетельствует, что в северной Монголии обнаружен набор гигантских отпечатков лап динозавров, потерянных на 70 лет. Место находки свидетельствует, что регион, богатый мелкими окаменелостями динозавров позднего мелового периода. Также в нем сосуществовали гигантские зауроподы и тероподы миллионы лет назад.

Скопление больших тероподов в одном месте — важное событие для любой местности. Особенно там, где раньше не было ничего известно о жизни динозавров.

И хотя мысль о том, что огромные отпечатки динозавров трудно не заметить и потерять, на самом деле так и случилось, ведь Монголия — одна из наименее густонаселенных стран мира. Вне ее столицы остается много пустошей.

В районе Сайжурах на севере Монголии было обнаружено место, описанное в 1950 году. Стоянка динозавров была скудно описана. Оказалось, что там действительно есть больше важных находок, чем ожидали исследователи.

В Монголии зафиксирован 31 отпечаток динозавров. Отпечатки были оставлены в формации Шинхудаг, образовавшейся около 120 миллионов лет назад в глине и песке на дне озера. Когда низкий уровень воды позволил сформироваться песчаным слоям, динозавры смогли переместиться дальше, возможно, в поисках воды.

Два следа зауроподов длиной более 15 метров оставил один вид животных. Они были примерно одинакового размера и, вероятно, одно животное следовало за другим, ведь их отпечатки пересекались.

Еще более примечательно наличие следов пяти тероподов, длина которых могла составлять 7,4–8,8 метра.

Экосистемы не могут поддерживать много виды крупных хищников, поэтому обнаружение пяти видов на одном участке вызывает серьезные вопросы.

Наибольшее из этих животных имело отпечаток лапы длиной 57 сантиметров. Ученые предполагают, что эти динозавры охотились стаями. Вероятно, что определенная богатая кормом местность собрала эти виды динозавров вместе.

В Северной Америке в начале мелового периода обитало множество больших тероподов. Известно, что они мигрировали из Азии в Северную Америку. Именно поэтому присутствие динозавров в Восточной Азии не удивительно.

Свидетельства о существовании гигантских динозавров были найдены на территории современного Китая, Японии и Южной Кореи. Однако ранее не было достаточного количества проверенных данных о существовании этих динозавров на территории современной России и Монголии.

В те времена планета была гораздо горячее, чем сейчас, особенно в Азии, так что динозавры вряд ли комфортно чувствовали себя в таком климате. Исследователи предполагают, что большие динозавры могли просто избегать этой местности из-за экстремальной жары летом и сильных морозов зимой.

Ученые, которым удалось вновь открыть следы динозавров в Монголии, отметили наличие вблизи слоев гравия и песка, в которых могут храниться кости или зубы динозавров.

