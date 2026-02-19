В бананах обнаружили опасные концентрации токсинов: чем это чревато

Бананы / © Credits

Последствия масштабных промышленных катастроф могут влиять на окружающую среду десятилетиями и проникать в пищевую цепь. Новое исследование показало, что бананы, какао и маниок, выращенные в пострадавшем от прорыва дамбы регионе Бразилии, содержат опасные концентрации токсичных металлов, в частности свинца. Это представляет особую угрозу для здоровья детей.

Об этом говорится в материале Science Daily.

Тень крушения Фундан

В ноябре 2015 года в Бразилии произошла одна из величайших экологических катастроф в истории страны. Дамба хвостохранилища Фундан, принадлежавшая компании Samarco Mineração, прорвалась, и более 50 миллионов кубометров токсического шлама попали в бассейн реки Риу-Досе.

В результате трагедии погибли 19 человек, была уничтожена значительная часть экосистемы, включая рыбу, птицы и растительность вдоль реки. Причиной аварии стала совокупность технических недостатков, которые привели к разжижению отходов – состоянию, когда твердые материалы начинают вести себя как жидкость.

Спустя годы после крушения ее последствия продолжают влиять на окружающую среду. Загрязненные паводками почвы, используемые для сельского хозяйства, остаются источником токсичных веществ.

Токсины в почве и продуктах

Исследователи из Бразилии и Испании проанализировали культуры, выращенные на загрязненных территориях. В почве и растениях было выявлено повышенное содержание кадмия, хрома, меди, никеля и свинца.

Ученые установили, что эти элементы попадают из почвы в воду, а оттуда — к корням, листьям и плодам. Бананы и маниок накапливают большинство токсичных веществ в подземных частях, в то время как какао концентрирует их в плодах и листьях.

Как токсины попадают в бананы. 1 – Растворение оксидов железа / 2 – Высвобождение ПТЭС / 3 – Перенос ПТЭ на съедобные части. / © Фото из открытых источников

Содержание меди и свинца в продуктах превышало предельные нормы, установленные международными организациями.

Наибольший риск – для детей

Ученые оценили потенциальную опасность для здоровья. Для взрослых риск потребления этих продуктов оказался относительно низким. Однако для детей до шести лет потребление бананов из загрязненного региона превышает безопасные показатели.

Детский организм более чувствителен к токсинам, ведь активнее усваивает их и еще не имеет сформированных механизмов детоксикации. Хроническое влияние свинца может приводить к нарушениям развития нервной системы, снижению интеллекта, проблемам с концентрацией внимания и поведением.

Кроме того, избыток кадмия связан с поражением почек, а никель и медь в больших дозах могут вызвать токсическое поражение печени и пищеварительной системы.

Долгосрочные последствия

Исследователи отмечают, что длительное потребление загрязненной пищи создает накопительный эффект. Это может повышать риск развития онкологических заболеваний из-за повреждения ДНК.

Ученые подчеркивают, что экологические катастрофы не завершаются вместе с ликвидацией их последствий. Загрязнение остается в почве и воде, постепенно переходя в пищевую цепь и представляя угрозу для будущих поколений.

