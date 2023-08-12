В близкой к нам системе существуют пригодные для жизни планеты – сенсационное исследование

Ученые в ходе исследования выяснили, что на некоторых планетах звездной системы Trappist-1, расположенной в 40 световых годах от нас, все же могла сохраниться вода. А значит здесь могут быть условия для появления и развития жизни в том виде, в каком мы его знаем.

Об этом пишет Space.

В течение нескольких лет астрономов особенно интересует близкая к нам система Trappist-1, в которой вокруг звезды красного карлика оборачивается семь планет. Хотя некоторые из этих планет обращаются в так называемой обитаемой зоне своей звезды, то есть эти условия позволяют существовать жидкой воде на поверхности, многие ученые считали, что жизнь здесь невозможна.

Однако авторы нового исследования создали моделирование атмосфер этих планет и считают, что для жизни на мирах в системе Trappist-1 не все потеряно.

Ученые предполагают, что в так и не расплавившихся горных породах осталось достаточное количество воды в то время, как красный карлик позже охладел и стал выделять меньшее излучение. Это значит, что сложившаяся атмосфера позволила появиться океанам из жидкой воды на поверхности этих планет и, конечно же, это могло дать возможность появиться здесь внеземной жизни.

Напомним, ученые обнаружили массивную экзопланету, вращающуюся вокруг небольшой звезды с малой массой.

Ранее стало известно, что в солнечной системе была еще одна планета.

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