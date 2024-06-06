В более чем 6 раз больше Земли: ученые обнаружили новую загадочную экзопланету

Эта планета эволюционировала не так, как предполагали ученые.

Ученые обнаружили новую странную экзопланету, получившую прозвище "Феникс". Несмотря на сильнейшее излучение ее родной звезды красного гиганта, планета смогла удержать свою атмосферу. Эта планета имеет несколько уникальных особенностей и может помочь прояснить будущее Земли.

Об этом пишет Space.

Ученые говорят, что планета смогла выжить под палящими лучами своей родной звезды TIC 365102760. Новый мир получил официальное название TIC 365102760b, а также прозвище "Феникс".

Планета "Феникс" вращается вокруг своей звезды на расстоянии примерно 9 млн км, что почти в 16 раз ближе расстояния от Земли до Солнца. В то же время год на экзопланете длится всего 4,2 земных дня. Эта планета примерно в 6,2 раза больше Земли.

"Феникс" имеет неожиданно низкую плотность. Она примерно в 60 раз меньше, чем у самого плотного "горячего Нептуна", известного астрономам. как именно планете удалось удержать свою атмосферу остается загадкой.

Ранее ученые выяснили, что на близкой к Земле планете может существовать жизнь.

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