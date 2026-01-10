В Болгарии из-под земли достали уникальный золотой перстень верности времен Римской империи (фото)

Перстень верности времен Римской империи. Фото: Национальный музей Болгарии

Археологи, работающие в древней Бононии на территории современного Видина, наткнулись на уникальное римское украшение — золотой перстень верности весом более 23 граммов. Находку датируют концом II — началом III века, и она уже считается одной из самых ценных римских ювелирных памятников региона.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Кольцо обнаружили на глубине почти шести метров в финальные дни раскопочного сезона 2025 года. На золотом овальном безеле выгравирована супружеская пара — традиционный для Рима символ единства и официального брака. Украшение отличается высоким качеством работы: овальная пластина припаяна к кольцу, украшенному тонкими канелюрами с обеих сторон. Вес и мастерство исполнения находки указывают на то, что она принадлежала состоятельной семье в период расцвета города.

По словам руководителя экспедиции, доцента Здравка Димитрова, такие обручальные кольца использовали как знак супружеской верности и законного статуса. Вероятно, кольцо изготовили в мастерских соседней Ратиарии — одного из главных ремесленных центров римской провинции.

Ранее команда археологов обнаружила еще один важный артефакт — свинцовую печать XI века, принадлежавшую Василию, византийскому стратегу Бдина. Ее нашли в том же секторе раскопок, только на два метра выше. Исследователи связывают печать с периодом, когда регион в 1003 году снова перешел под власть Византии.

Бонония, расположенная у Дунайского лимеса, в разные эпохи была ключевым центром торговли и военной логистики. Частые находки ценных вещей вблизи одной из башен крепости свидетельствуют, что здесь на протяжении веков бурлила активная городская жизнь.

После завершения сезона раскопок продолжаются работы по консервации участка. Болгарские власти подтвердили финансирование дальнейших исследований в Бононии и возле крепости Баба Вида.

