В болоте обнаружили самые большие бактерии в мире: их видно невооруженным глазом

В мангровом болоте на острове Гваделупа ученые обнаружили самые большие бактерии из известных науке — настолько большие, что их можно увидеть невооруженным глазом. Необычный организм нашли еще в 2009 году во время отбора проб осадка, однако подтвердить открытие удалось лишь спустя годы детальных исследований.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Бактерия длиной около одного сантиметра напоминает бледную нить или ресничку. Из-за своих гигантских размеров сначала ее ошибочно отнесли к эукариотам, ведь раньше считалось, что бактерии физически не могут быть такими большими. Дальнейший анализ показал: это одноклеточный организм, который превосходит большинство известных бактерий примерно в 5000 раз.

Исследователи отмечают, что по масштабам это можно сравнить со встречей человека с существом высотой с гору Эверест. До этого ученые считали, что максимальный размер бактериальной клетки ограничивается несколькими сотнями микрометров, однако новое открытие разрушило эту теорию.

Несмотря на впечатляющие размеры, бактерия не представляет угрозы для человека. Ученые отмечают, что она не является патогенной и не может навредить здоровью. В то же время ее роль в природе вызывает значительный интерес: организм живет в мангровых зарослях — экосистемах, которые играют важную роль в поглощении и сохранении углерода.

«Поэтому выяснение того, какую роль там выполняет гигантская мегабактерия, окисляющая серу и фиксирующая углерод, может иметь много потенциальных применений», — говорится в статье.

Бактерия T. magnifica

