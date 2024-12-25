В Бостоне под слоем краски обнаружили уникальные фрески ангелов

В Бостоне, США, реставраторы работают над восстановлением фресок 20 ангелов, которые были скрыты под слоями краски в Старой Северной Церкви.

Об этом сообщило издание New York Post.

Эти рисунки, датированные 1730 годом, стали важной частью храма, но в 1912 году они были зарисованы толстым слоем белой краски. Пока команда специалистов раскрыла 8 из 20 ангельских лиц.

"Когда-то люди приходили в церковь и любовались этими ангелами", — говорит заместитель директора по вопросам образования в Old North Illuminated Эмили Спенс.

Сейчас реставраторы возвращают подлинность уникальным фрескам. В начале декабря было открыто 8 из 20 лиц, изображенных на стенах.

"Это было настоящим откровением — найти такие исторические произведения искусства на стенах церкви, которые никто не видел в нашей жизни. Быть частью такого проекта, открывая что-то из колониальной Америки — это действительно чрезвычайно важно", — отметил реставратор Покобен.

Специалисты осторожно удаляют слои краски с помощью гель-растворителя, пластиковых скребков и ватных палочек. Рисунки уникальны: каждое лицо носит индивидуальный характер.

Церковь в Норт-Энди Бостона – популярная туристическая достопримечательность. Именно здесь в 1775 году Пол Ревир предупредил о приближении британцев.

Напомним, в США домовладелец нашел целую челюсть мастодонта под своим газоном.

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