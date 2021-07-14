В Британии археологи обнаружили кости 12 человек под зданием приюта для нетрудоспособных

В Британии археологи обнаружили кости 12 человек под зданием приюта для нетрудоспособных

Что за событие произошло в здании — пока неизвестно.

В Великобритании во время реконструции здания археологи обнаружили кости 12 человек. Происшествие произошло в городе Эксетер под зданием, где в XII веке располагался лепрозорий Святой Магдалины, а позже — приют для нетрудоспособных людей.

Как сообщает BBC, ученым пока не удалось определить, в каком веке жили люди, останки которых нашли возле больницы.

Специалисты предполагают, что погибшие были или пациентами лепрозория Святой Магдалины, или жителями приюта. Кроме того, исследователи обнаружили керамику XVII-XIX веков, фрагмент древнеримской черепицы от крыши, и часть акведука, который скорее всего подавал чистую воду из долины реки Шатбрук.

Здание, где в XII веке располагался лепрозорий Святой Магдалины, а позже — приют для нетрудоспособных людей. / BBC

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