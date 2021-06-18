В Британии предлагают признать омаров и осьминогов умными животными, ведь они обладают чувствами

Утверждается, что эти животные подвергаются дискриминации в законодательстве, поскольку их "неврологическая архитектура отличается от нашей".

Зоозащитники из Великобритании заявили, что осьминоги и омары обладают чувствами и должны быть учтены в законопроект о защите разумных животных.

Об этом сообщает The Guardian.

Влиятельный консервативный фонд благосостояния животных (CAWF), среди меценатов которого семья премьера Джонсона и министр охраны окружающей среды лорд Голдсмит, провел встречу с правительством Великобритании о включении осьминогов и омаров в текст законопроекта о защите разумных животных.

Законопроект, который сейчас находится на втором чтении в Палате лордов, определяет, что рыбы и другие позвоночные испытывают боль и должны быть защищены от страданий. Однако группа парламентариев утверждает, что некоторые беспозвоночные чрезвычайно умные и также должны быть включены в законопроект.

Напомним, ученые обнаружили мутацию, которая заставляет набирать вес в детстве. Выводы показывают, что увеличение веса в детстве из-за нарушения не являются редкостью. Поэтому родителям стоит быть более терпеливыми по отношению к детям.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку