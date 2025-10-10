В Британии раскопали уникального "морского дракона": находка поражает сохранностью (фото)

Юрское побережье. Фото: Saffron Blaze/CC BY-SA 3.0

На знаменитом Юрском побережье Великобритании нашли удивительно хорошо сохранившийся скелет морского рептилиеподобного существа, жившего более 190 миллионов лет назад. Находку сделал местный коллекционер Крис Мур, когда заметил в скале несколько позвонков, выглядывающих из породы.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Papers in Palaeontology, передает T4

После многомесячных раскопок он достал почти полный трехметровый скелет с черепом, который сохранился объемно — без привычного сплющивания, свойственного подобным останкам. Это позволило ученым детально воссоздать внешность животного: удлиненная морда, похожая на меч, и сотни тонких зубов, идеальных для охоты на рыбу и кальмаров.

Такую замечательную сохранность объясняют особыми условиями древнего моря: бескислородное дно не позволяло бактериям разложить тело, поэтому оно осталось почти нетронутым.

Однако путь открытия к официальному признанию был долгим — более 20 лет. Сначала образец попал в Королевский музей Онтарио, где он оставался без официального описания. Лишь впоследствии, благодаря палеонтологу Дину Ломаксу, останки снова привлекли внимание науки. Его команда доказала, что это неизвестный ранее вид ихтиозавра.

Мечевидный дракон Дорсета. Фото: Дин Ломакс

Xiphodracon goldencapensis, получивший прозвище «Мечевидный дракон Дорсета», имеет уникальные признаки — в частности странную форму кости возле ноздри и непропорционально большие глаза. Ученые предполагают, что внутри окаменелого брюха могут быть остатки последнего «обеда» существа.

Через несколько лет Мур наткнулся и на второго представителя вида — его назвали «Гонзо» из-за искривленной челюсти.

