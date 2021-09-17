В Британии умер создатель одного из самых популярных компьютеров ZX Spectrum

В Британии умер создатель одного из самых популярных компьютеров ZX Spectrum

Мужчина хотел создавать компактные и доступные вещи.

Британский бизнесмен, создатель домашнего компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер умер в возрасте 81 года.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его дочь.

Мужчина умер дома в Лондоне в четверг утром после продолжительной болезни.

Синклер хотел создавать компактные и доступные вещи. Основанная им Sinclair Radionics выпустила в 1972 году карманный калькулятор толщиной менее сантиметра. Позднее он основал новую компанию Sinclair Research, первый домашний компьютер которой, ZX80, появившийся в 1980 году, стоил от 79,95 до 99,95 фунтов стерлингов - почти в пять раз дешевле аналогов того времени. ZX80 и следующая модель - ZX81 - сделали Синклера миллионером, но самым популярным был ZX Spectrum. Эта модель стала одной из самых продаваемых в Европе.

Также за свои заслуги в 1983 году Синклер был удостоен рыцарского звания.

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