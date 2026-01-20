- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 2 мин
В бункерах США хранят самую редкую акулу в мире — что о ней известно
Среди миллионов маринованных рыб в Луизиане ученые хранят уникальную карманную акулу. Это единственный известный науке представитель своего вида.
В бывших военных бункерах времен Второй мировой войны в Луизиане, где раньше хранили боеприпасы, сегодня размещена крупнейшая в мире коллекция рыб — более 8 миллионов образцов в банках. Среди них есть настоящее научное сокровище: единственная известная на планете карманная акула вида Molisquama mississippiensis, о которой человечество знает только из одного-единственного экземпляра.
Об этом сообщило издание Iflscience.
Уникальную акулу хранят в Научно-исследовательском институте биоразнообразия Тулейнского университета (TUBRI) в городке Белл-Часс. Директор учреждения Брайан Сидлаускас рассказывает: все научные данные об этом виде базируются исключительно на этом маленьком образце. Свое название акула получила из-за необычных мясистых «кармашков» возле грудных плавников, которые ученые изучали с помощью синхротронного сканирования.
Исследователи считают, что эти структуры могут быть связаны с биолюминесценцией — вероятно, акула использует свечение для защиты. Впрочем, зафиксировать это явление в естественных условиях пока не удалось. Другой известный представитель рода — Molisquama parini. Вместе эти два образца являются единственными «карманными акулами», известными науке.
Коллекция TUBRI берет начало с исследований ихтиолога Рояла Д. Сатткуса. Со временем собрание настолько разрослось, что здание Тулейнского университета, где его сначала хранили, по легенде начало проседать под тяжестью банок с «маринованной рыбой». Поэтому экспонаты перевезли в бывшие военные бункеры, где коллекция и дальше пополняется.
Весомый вклад сделала команда консорциума DEEPEND. Во время экспедиций в Мексиканском заливе исследователи передали более тысячи новых образцов, в том числе 36 видов, которых ранее не было в архиве. Эти материалы помогают изучать, как меняется биоразнообразие в зависимости от глубины и влияния человеческой деятельности.
Каждый образец сопровождается детальными метаданными, а после генетического штрих-кодирования становится доступным для ученых со всего мира.
По словам Сидлаускаса, сочетание традиционных методов хранения с современными цифровыми технологиями создает «мостик между веками естественной истории и будущими открытиями», позволяя сохранить уникальные материалы для следующих поколений исследователей.
Напомним, биологи обнаружили на морском дне «гигантское» 300-летнее создание. Им оказался древний черный коралл в глубинах Фьордленда.