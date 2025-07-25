В человеческой ДНК нашли вирусный код, управляющий генами и влияющий на развитие

ДНК / © businessinsider.de

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Около 45% человеческого генома состоит из остатков вирусов. Новое исследование доказывает: эти фрагменты не «мусор», а важный регулятор экспрессии генов.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Международная команда ученых нашла доказательства того, что части человеческой ДНК, которые когда-то считались остатками давно вымерших вирусов, на самом деле влияют на регуляцию генов. Речь идет о транспонированных элементах — так называемых «прыгающих генах», которые составляют около 45% нашего генома.

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Ученые предложили инновационный метод классификации этих элементов по эволюционному родству. Они сосредоточились на последовательностях MER11, которые разделили на четыре подгруппы — от самой старой до самой молодой.

Оказалось, что MER11 может играть роль в регуляции генов — как своего рода «включатели» или «выключатели» в развитии клеток. Чтобы проверить эти выводы, команда использовала метод lentiMPRA — анализ 7000 последовательностей в стволовых клетках человека и нейронах на ранней стадии развития. Самой активной оказалась подгруппа MER11_G4: она наиболее влияла на активность генов.

Таким образом, наследственные фрагменты вирусов, которые когда-то считались ненужными, оказались ключевыми элементами регуляции нашего генома.

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