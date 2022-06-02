В четыре раза превышает размер синего кита: к Земле летит опасный астероид

6 июня 2022 к нашей планете приблизится астероид, принадлежащий к группе Атона.

Потенциально опасный астероид в четыре раза превышает размер синего кита.

Об этом сообщает Live Science.

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Астероид под названием 2021 года GT2 ученые обнаружили в прошлом году. Он принадлежит к группе околоземных астероидов, которая называется Атонци. Большинство из известных 1800 астероидов этой группы представляют собой потенциальную угрозу для Земли.

2021 GT2 вращается вокруг Солнца быстрее Земли, а сам полный оборот делает за 342 дня, и пересекает во время движения орбиту Земли. Согласно прогнозу NASA, астероид, размер которого ученые оценивают в диапазоне от 37 до 83 метров, пролетит рядом с Землей на расстоянии 3,5 млн км со скоростью 26 тысяч км/ч. Если учесть, что длина синего кита составляет в среднем 23 метра, то этот астероид может превышать размер морского млекопитающего в 4 раза.

Напомним, ранее вблизи Земли пролетел астероид размером с автобус. Расстояние до планеты составляло 7,4 миллиона километров.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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