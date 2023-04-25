Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В "Дии" добавили возможность отменять шеринг авто: как это работает

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
472
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В "Дии" добавили возможность отменять шеринг авто: как это работает

В приложении "Дия" добавили возможность отменять шеринг автомобилей / Фото: autoua.net

Отменить шеринг теперь могут как владельцы авто, так и принадлежащие пользователи.

Специалисты доработали сервис в "Дии", позволяющий поделиться техническим паспортом на автомобиль, а также добавили возможность отменить шеринг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации.

В приложении теперь можно не только поделиться автомобилем, но и отменить шеринг, если больше нет такой необходимости. Воспользоваться новым сервисом может и владелец автомобиля и другой пользователь.

Для того чтобы воспользоваться услугой, владелец автомобиля должен авторизоваться в "Дии", затем выбрать там раздел "услуги" шеринг авто и отменить шеринг.

Также отмену шеринга могут инициировать соответствующие пользователи. Для этого они должны авторизироваться в приложении "Дия", затем перейти к Меню свидетельства о регистрации транспортного средства и выбрать "Отказаться от пользования авто", после чего отправить сформированный экран с запросом владельцу авто для подтверждения.

В Минцифре заявили, что после этой отмены состоится автоматически и техпаспорт исчезнет из "Дии" должного пользователя.

Напомним, ранее сообщалось, что состоялась очередная цифровизация популярнейшей госуслуги Украины. Теперь выдержку о несудимости можно получить онлайн с помощью приложения "Дия".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Минцифры Украины Михаил Федоров в очередной раз опроверг планы властей о рассылке повесток через приложение "Дия".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
472
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация