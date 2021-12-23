В "Дия" добавили новые функции: что нового и как стать участником бета-тестирования

В "Дия" добавили новые функции: что нового и как стать участником бета-тестирования

Министр сообщил, что все желающие могут стать бета-тестировщиком одной или сразу двух функций.

С сегодняшнего дня в государственном приложении "Дия" запустили бета-тестирование Photo ID и опрос населения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook.

Глава минцифры отметил, что отныне не нужно будет столь детально сканировать лицо для создания электронной подписи "Дия.Подпись".

"Сейчас мы отменяем гимнастику для шеи. Больше не нужно крутить головой во время фотоподтверждения, когда вы создаете подпись или подписываете документ", — написал Федоров.

Кроме того, в "Дии" тестируют функцию опроса населения. В частности, украинцев будут спрашивать о работе сервисов "Дии".

Министр сообщил, что все желающие могут стать бета-тестировщиком одной или сразу двух функций. Чтобы подключиться, у вас должен быть биометрический документ в "Дии" (ID-карта или загранпаспорт), далее следует перейти по ссылке и следовать инструкции, пришедшей на email.

Напомним, с 29 ноября на портале "Дия" стали доступны новые услуги : субсидии, назначение и перерасчет пенсий, справки о трудовом, страховом стаже, справка о доходах пенсионера и выписка из реестра застрахованных лиц.

Новости Украины: Минцифры презентовали новые услуги на портале "Дия"

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