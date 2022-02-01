В "Дії" в день запуска COVID-сертификатов о бустерной прививке произошел сбой: что случилось

В "Дії" в день запуска COVID-сертификатов о бустерной прививке произошел сбой: что случилось

В Минцифре ищут способы, как исправлять ошибки, допущенные врачами при вводе данных в ЕСОЗ.

В "Дії" 1 февраля появились COVID-сертификаты о бустерной прививке. Впрочем, с их генерацией у некоторых украинцев возникли проблемы, которые устранить в Минцифры обещают в ближайшее время.

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации в комментарии УНИАН.

"Командой "Дії" и Минздрава зафиксировано это. С момента запуска "ковид-сертификатов" летом 2021 года команда "Дії" совместно с Министерством здравоохранения постоянно работала над тем, чтобы повысить процент генерации "ковид-сертификатов" и найти решения как техническими средствами категоризировать и исправить наиболее обычные ошибки, допущенные врачами при вводе данных в ЕСОЗ", — сказали в Минцифре.

"На этот раз мы тоже нашли системное решение, которое будет внедрено в ближайшее время, и украинцы смогут сгенерировать сертификат о бустерной дозе в "Дії", — добавили в министерстве.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.