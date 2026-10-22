В ДНК каждого человека обнаружили наследие "призрачного" вида людей

Ген / © Pixabay

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В геноме каждого современного человека сохранилась ДНК неведомой древней популяции. На нее приходится от 0,5 до 1% генома. Следы загадочных родственников обнаружили генетики Калифорнийского университета в Беркли.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

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Ученые разработали метод TRACE, позволяющий восстанавливать историю отдельных участков ДНК даже без образцов. Анализ показал, что эта древняя популяция отделилась от предков современных людей около 800 тысяч лет назад, а около 50 тысяч лет назад передала им часть своих генов в Африке. Поскольку это произошло до расселения человечества по планете, генетическое наследие сохранилось у людей во всем мире.

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К какому виду принадлежали эти древние родственники, пока неизвестно. В Африке было несколько групп древних людей, но связать обнаруженные фрагменты ДНК с конкретными останками ученые не смогли.

Загадочные фрагменты генома чаще встречаются в генах, связанных с иммунитетом и обменом веществ. Это может означать, что они помогали древним людям адаптироваться к окружающей среде. Исследователи подчеркивают, что результаты основываются на статистических расчетах, поэтому оценки возраста древних популяций и частицы генетического наследия остаются приблизительными.

Напомним, исследователи обнаружили отличия в ДНК детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения. Они касаются так называемых «прыгающих генов», но пока неизвестно, влияет ли эта особенность на здоровье детей.

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