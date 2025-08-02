В дождях обнаружили новую кислоту: ученые бьют тревогу из-за химической угрозы

Дождь / © unsplash.com

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С дождем и снегом на землю оседает искусственное химическое соединение — трифторуксусная кислота (TFA). Она уже попала в почву, реки, водопроводную воду, пищу и даже человеческий организм. Пока ученые не пришли к согласию, насколько это вещество опасно.

Об этом сообщило издание Nature.

В последние десятилетия уровень трифторуксусной кислоты (TFA) в окружающей среде растет. Она присутствует в атмосферных осадках, водоемах, грунтовых водах и ледяных залежах Арктики. Ее обнаруживают в бутилированной воде, пиве, зерновых культурах, органах животных, а также в моче и крови человека. При этом природные процессы не способны разложить это вещество из-за его устойчивых химических связей.

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TFA считается одним из так называемых «вечных химических веществ» — пер- и полифторалкильных соединений (PFAS), которые чрезвычайно медленно разрушаются в окружающей среде. Впрочем, ее включение в эту группу является предметом споров. Например, Агентство по охране окружающей среды США не классифицирует TFA как PFAS, тогда как некоторые страны ЕС уже инициировали жесткие регуляторные меры.

В июне 2024 года два федеральных агентства Германии подали петицию в Европейское агентство по химическим веществам (ECHA), требуя признать TFA веществом с репродуктивной токсичностью. Эту инициативу сопровождают исследования на животных, которые показали нарушения развития плода при высоких дозах TFA. Однако такие дозы в сотни тысяч раз превышали уровни, фиксируемые в питьевой воде.

TFA попадает в среду через различные источники: промышленные выбросы, разложение фторированных газов (например, хладагентов), пестицидов и фармацевтических препаратов. Она образуется при распаде газов, которые применяются в холодильном оборудовании и кондиционерах. После запрета озоноразрушающих веществ согласно Монреальскому протоколу, именно на них перешла промышленность.

Спор о происхождении TFA продолжается. Некоторые исследователи считают, что ее часть может быть естественного происхождения — например, образовываться в океанах. Но достоверного механизма естественного синтеза не установлено.

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Ученые фиксируют стабильный рост концентраций TFA в лесах, водоемах и сельскохозяйственных регионах.

Относительно влияния на организм, результаты исследований противоречивы. Предыдущие эксперименты указывают, что TFA имеет низкую токсичность и не накапливается в тканях — она быстро выводится с мочой. Однако новые данные свидетельствуют, что это вещество может иметь биоактивность, влияя на уровень холестерина и липидов у мышей. Также зафиксировано влияние на рост некоторых видов растений, в частности в случае длительного загрязнения.

На фоне роста беспокойства ряд стран уже вводит ограничения: например, Дания запретила пестициды, образующие TFA, а Германия и Нидерланды ввели рекомендованные предельные концентрации TFA в питьевой воде. В то же время директива ЕС ограничивает общий уровень PFAS в воде, и если TFA официально признают представителем этой группы — многие системы водоснабжения не будут соответствовать требованиям.

Ученые настаивают на необходимости дальнейших исследований и мониторинга. Учитывая устойчивость молекулы и ее распространение в окружающей среде, дальнейшее промедление с анализом потенциальных рисков может осложнить преодоление последствий в будущем.

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