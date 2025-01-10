В древнем монастыре найдена мозаика с библейским стихом, который всех благословляет: фото

Кроме стиха из Библии, на полу изображены кресты, львы, голуби, амфора, цветы и геометрические узоры.

Команда израильских археологов во время раскопок древнего монастыря вблизи города Кирьят-Гат обнаружила мозаичный пол с библейским стихом, благословляющим всех читающих.

Об этом сообщает The Daily Mail.

"Благословен ты, когда входишь, и благословен ты, когда выходишь", — провозглашает надпись на древнегреческом языке, который расположен в центре сложно оформленного пола.

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Монастырь датируется пятым-шестым веком нашей эры, то есть временем правления Византийской империи. В те годы распространялось христианство и строились важные религиозные объекты, такие как Церковь Гроба Господня в Иерусалиме.

Недавно открытый монастырь расположен в древнем поселении, основанном в предыдущем римском периоде, он просуществовал примерно 600 лет до конца византийского периода.

Монастырь особенно значителен тем, что его мозаичный пол является первым в своем роде открытием.

"Мозаика, обнаруженная в Кирьят-Гате, является одной из самых уникальных, когда-либо найденных в Израиле", — сказал в заявлении Марк Аврахами, руководитель отдела художественного сохранения Израильского управления древностей.

Мозаика на полу древнего монастыря / Фото: Израильское управление древностей

Эту мозаику делает необычной включение очень маленьких камешков в ее геометрический узор, служивший для выделения крестообразных украшений.

Кроме стиха из Библии, на полу изображены кресты, львы, голуби, амфора, цветы и геометрические узоры.

Вскоре пол будет перенесен в мозаичную мастерскую, где он будет законсервирован, после чего ее выставят на всеобщее обозрение в городе Кирьят-Гат.

При раскопках также было найдено большое количество артефактов из монастыря и окружающего места, включая импортные изделия, монеты, мраморные элементы, металлические и стеклянные сосуды.

Поселение расположено на центральной развязке дорог, соединяющей горный регион с прибрежной равниной, и, очевидно, обслуживало меньшие поселения в этом районе, а также проезжавших мимо путешественников.

Место раскопок древнего монастыря в Израиле / Фото: Израильское управление древностей

"Находки указывают на последовательность поселений, начиная с раннего римского периода и до конца византийского периода", — говорится в заявлении израильских археологов.

Напомним, в Старом монастыре Таксиархов на севере полуострова Пелопоннес археологи обнаружили единственное прижизненное изображение последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Портрет найден на втором слое фрески, созданной в середине XV века.

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