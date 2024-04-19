В джунглях Индии нашли окаменелости гигантской змеи, жившей 47 миллионов лет назад

Реликтовая рептилия при жизни имела длину до 15 метров и охотилась на свою добычу из засад.

Окаменелости позвонков древней рептилии, найденные в западной Индии, обнаружили существование вида гигантских змей, живших в Индии в теплый период среднего эоцена, то есть около 47 миллионов лет назад. Длина тела этих гигантов во взрослом возрасте составляла от 11 до 15 метров.

Об этом пишет Nature.

Исследователи из Индийского технологического института Рурки назвали этот вид рептилий Vasuki indicus. Они считают, что эти змеи могли бы поспорить за звание самой большой змеи в истории с еще одной рептилией – Титанобоа, вымершей около 58 миллионов лет назад.

А вот современные змеи и близко не смогут составить конкуренцию этим реликтовым животным, ведь самая большая из измеренных живых змей имеет всего 7,67 метра в длину.

После изучения окаменелостей рептилии исследователи отнесли ее к вымершему семейству Madtsoiidae. Эта змея имела широкое цилиндрическое тело и, скорее всего, не очень любила проводить время в воде или на деревьях. Ученые предполагают, что она была очень медлительной и поэтому устраивала засады, откуда нападала на своих жертв. Похожее поведение имеет и современная анаконда, известная своими большими размерами.

Исследователи пришли к выводу, что реликтовая линия Vasuki indicus появилась именно на территории Индии около 56-34 миллионов лет назад, а затем распространилась в Европе и Африке.

Ученые отмечают, что их исследование поможет лучше понять климатические модели и систематику и биогеографию семейства мадцоидов.

Напомним, ученые обнаружили древнейшую рептилию, когда-либо существовавшую. Гигантский морской монстр жил около 202 миллионов лет назад и был размером в два автобуса.

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