В джунглях Мексики нашли потерянный город майя: что удалось раскопать

Пирамида Майя / © Associated Press

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В глубинах мексиканских джунглей археологи наткнулись на следы потерянного города Сак-Бахлан — последнего оплота повстанцев майя Лакандон Чоль, которые более 100 лет оставались свободными после испанского завоевания.

Об этом пишет Heritage Daily.

Открытие стало возможным благодаря работе многонациональной команды исследователей, возглавляемой Хосуэ Лосадой Толедо из Национального института антропологии и истории (INAH). Ученый использовал уникальный подход: объединил хроники XVII века с современными геоинформационными системами (ГИС), включая инструменты ArcGIS Pro. Это позволило воспроизвести древние маршруты передвижения и определить точное место вероятной локализации древнего поселения.

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Именно Сак-Бахлан, переводимый как «земля белого ягуара», стал новой столицей для майя после падения Лакам-туна. Город упоминается в хрониках монаха Педро де ла Консепсьона, который в XVII веке назвал его Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес. Однако к 1721 году поселение было покинуто, а джунгли постепенно поглотили его остатки.

В ходе недавних раскопок исследователи обнаружили следы застройки и артефакты, подтверждающие заселение. Проект частично финансировал канал Discovery, анонсировавший документальный фильм «Открытие скрытого города майя: Сак-Бахлан».

Это открытие может изменить представление историков о последнем этапе борьбы майя за независимость и способность противостоять испанской колонизации.

Напомним, археологи из Гьюстонского университета впервые успешно раскопали королевскую гробницу в древнем городе Мая Караколь, расположенном в современных лесах Белиза. Гробница, принадлежавшая Те Каабу Чаку — первому известному правителю города и основателю королевской династии Караколь, оказалась заполнена бесценными сокровищами.

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