В джунглях Мексики обнаружили затерянный город майя: что скрывал лес на протяжении более тысячи лет

Мая

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Глубоко в джунглях мексиканского штата Кампече археологи исследовали древний город майя Окомтун, который более тысячи лет оставался скрытым под густой растительностью. На территории памятника обнаружили пирамиды, каменные колонны, площади, алтари и другие монументальные сооружения.

Об этом сообщило издание Space Daily.

Полевые исследования, проведенные в мае и июне 2023 года в экологической заповедной зоне Баламку, возглавил археолог Иван Шпрайц. Остатки древнего города обнаружили в отдалённой и густо заросшей части центрального полуострова Юкатан.

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По данным Института антропологических и пространственных исследований ZRC SAZU, более тысячи лет назад Окомтун был важным региональным центром. Сам Шпрайц отмечал, что эта территория долгое время оставалась большим пробелом на археологической карте центральных низменностей майя. В то же время, по его словам, в древности она не была пустой — неполными оставались именно современные археологические карты.

Окомтун расположен в заповеднике Баламку, где передвигаться пешком чрезвычайно сложно. После того как лидарное сканирование выявило признаки изменений рельефа, созданных человеком, экспедиция преодолела около 60 километров через густые джунгли, чтобы добраться до памятника.

В ходе исследования использовалась технология лидарного сканирования, которая позволяет измерять поверхность земли с воздуха даже сквозь густой лесной покров. Благодаря этому археологи могут обнаруживать платформы, дамбы, площади и строительные курганы ещё до начала полевых исследований. В то же время лидар не заменяет раскопки, а лишь помогает определить места, требующие детального изучения. Именно так в случае с Окомтуном удалось обнаружить крупное древнее поселение.

Название Окомтун город получил из-за многочисленных цилиндрических каменных колонн, найденных на его территории. В переводе с языка юкатекских майя оно означает «каменная колонна».

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По данным исследователей, монументальное ядро города занимает более 50 гектаров. Здесь обнаружили три площади, площадку для игры в мяч, каменные колонны, алтари и пирамиды. Крупнейшим архитектурным комплексом является акрополь диаметром около 80 метров, на вершине которого расположена пирамида высотой примерно 25 метров над естественным рельефом. Также неподалеку археологи обнаружили ещё две пирамиды высотой около 15 метров.

По словам Ивана Шпрайца, масштабы архитектурных сооружений свидетельствуют о том, что Окомтун был важным центром. Такую оценку исследователи связывают с размерами и характером обнаруженных сооружений.

Предварительный анализ керамики показывает, что город был заселён в позднеклассический период майя — примерно между 600 и 800 годами нашей эры. Город существовал в период, когда во многих центрах майя возводились монументальные сооружения, развивалась торговля и проводились ритуалы.

Исследователи также отмечают, что поздние этапы существования Окомтуна могут помочь лучше понять изменения, происходившие в конце классического периода, когда многие города майя переживали политический и демографический упадок.

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Лидарные исследования в Мексике, Гватемале и Белизе показали, что структура поселений, инфраструктура и землепользование были гораздо сложнее, чем это отражалось на предыдущих картах. Окомтун стал ещё одним открытием, которое дополняет эти данные. В то же время исследователи отмечают, что дистанционное зондирование не может дать ответы на все вопросы.

Будущие исследования могут показать, сохранились ли на памятниках имена, даты или династические связи, а также помочь установить, как Окомтун был связан с другими центрами майя и как его жители организовывали водоснабжение, земледелие и передвижение по территории. На данный момент история этого города ещё требует дальнейшего изучения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в месте, где, согласно Библии, более 300 лет стояла Скиния, археологи обнаружили новые доказательства, которые могут подтвердить её расположение. Исследователи отмечают: сам Ковчег Завета они пока не нашли.

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