В египетской пирамиде обнаружили то, что люди научились получать всего 200 лет назад

Результаты исследования позволяют предположить, что за возведением пирамиды стояла более важная цель, чем захоронение тела фараона.

Новое открытие в Великой пирамиде Гизы в Египте позволяет предположить, что это сооружение было не просто местом последнего упокоения фараона, но и гигантской электростанцией.

Об этом пишет Daily Mail.

"Ученые подвергли конструкцию возрастом 4600 лет воздействию электромагнитных волн и обнаружили, что она фокусирует и усиливает энергию в определенных камерах и вокруг основания", – говорится в статье.

Волны накапливались в виде энергии в камере царя, камере царицы и незаконченной камере под конструкцией. Ученые пришли к выводу, что пирамида могла быть гигантским резонатором, который был разработан для улавливания электромагнитных волн.

Аэрокосмический инженер Кристофер Данн, посвятивший годы анализу пирамиды, рассказал, что результаты исследования позволяют предположить, что за возведением этой конструкции стояла более важная цель. Северная шахта пирамиды по внешнему виду напоминает конструкцию, используемую для передачи микроволн и электромагнитной энергии.

"Это часть теории электростанции в Гизе. В камеру вводятся два химиката, которые смешиваются и выпаривают водород [для создания энергии]", — пояснил он.

Что касается цели превращения этого сооружения в гигантскую электростанцию, работающую на чистой энергии, то ученые, проводившие исследование, заявили, что это все еще остается загадкой, но египтяне, возможно, были гораздо более продвинутыми, чем до сих пор предполагали ученые.

"Я не думаю, что в этой пирамиде есть хоть одна часть, которая не выполняла бы практическую функцию", — заявил Данн.

Изучая пирамиды 30 лет с помощью компьютерного моделирования и анализа, он создал теорию, согласно которой у древнеегипетских строителей были высокотехнологичные инструменты, строительные технологии, близкие к современным и даже мегамашины. И хотя археологи до сих пор не нашли убедительных доказательств их использования, Данн уверен в своих выводах.

Результаты исследования 2018 года показали, что внутренняя структура пирамиды, включая три ее камеры, может собирать и фокусировать электромагнитную энергию, получаемую от электромагнитных волн. При этом камера царя, расположенная недалеко от центра Великой пирамиды, концентрировала электромагнитную энергию более эффективно, чем другие камеры, а основание пирамиды могло играть решающую роль в распределении энергии.

Данн также утверждает, что камера царицы была "реакционной камерой", где производился водород, который заполнял все внутренние помещения Великой пирамиды. Предположительно, египтяне использовали два отдельных химиката, которые заливались по шахтам в камеру царицы. Там они смешивались, а затем в ходе химической реакции высвобождался водород, вызывая энергетический резонанс.

Что это были за химические вещества и откуда древние египтяне узнали, как все это делать, до сих пор неясно. Также у ученых пока нет ответа на вопрос, зачем египтянам понадобилось собирать электромагнитную энергию и на что они ее направляли.

Напомним, группа археологов считает, что выяснила, как древние египтяне перемещали по пустыне массивные каменные блоки для строительства пирамид. Ученые считают, что древняя цивилизация использовала приток Нила, чтобы перевезти огромные камни в пустыню.

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