В Египте археологи нашли две тысячи бараньих голов - фото

Американская археологическая миссия, возглавляемая Нью-Йоркским университетом, нашла в Египте две тысячи мумифицированных бараньих голов.

Находку, принадлежащую эпохе Птолемеев, обнаружили в районе храма царя Рамзеса II в Абидосе.

Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта в Facebook.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Кроме того, археологи обнаружили немало мумифицированных овец, собак, диких коз, коров, оленей и мангустов. Считается, что животных принесли в жертву в честь Рамзеса II 1000 лет спустя после его смерти.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Наряду с останками животных команда также нашла большое дворцовое сооружение со стенами толщиной около пяти метров шестой династии Старого Королевства, а также несколько статуй, папирусы, останки древних деревьев, кожаную одежду и обувь.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Глава американской миссии Самех Искандар заявил, что структура может помочь "восстановить ощущение древнего ландшафта Абидоса к строительству храма Рамзеса II".

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Председатель Верховного совета Египта Мостафа Вазири отметил важность этого открытия, поскольку оно "раскрывает важные подробности жизни и истории храма царя Рамсеса II в Абидосе и его окрестностях и способствует познанию этого места".

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Напомним, в Нидерландах историк с помощью металлоискателя обнаружил средневековый клад из золота и серебра в болоте. Он нашел эти богатства в 2021 году в небольшом северном городе Хугвуд.

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