В Египте археологи наткнулись на мумию, покрытую золотом

Найденную гробницу назвали одним из старейших и полнейших нецарских захоронений в Египте.
В Египте археологи обнаружили мумию, покрытую тонким слоем золота. Тело похоронили 4300 лет назад в большом известняковом саркофаге.
Об этом пишет DW.
Считается, что мумия принадлежала человеку по имени Гекашепес.
Находка была в 15-метровой шахте в селе Саккара, где обнаружили еще три гробницы. Самая большая среди найденных мумий принадлежит человеку по имени Хнумджедеф — священнику, инспектору и смотрителю дворян. Другая принадлежит Мэри – высокопоставленному дворцовому чиновнику.
Среди гробниц обнаружили и несколько других предметов, в том числе глиняную посуду. Археолог Захи Хавасс, бывший министр древностей Египта, сказал, что все находки датируются примерно XXV—XXII веками до н.э.
Напомним, в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".
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