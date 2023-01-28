В Египте археологи наткнулись на мумию, покрытую золотом

В Египте археологи обнаружили мумию, покрытую тонким слоем золота. Тело похоронили 4300 лет назад в большом известняковом саркофаге.

Об этом пишет DW.

Считается, что мумия принадлежала человеку по имени Гекашепес.

Находка была в 15-метровой шахте в селе Саккара, где обнаружили еще три гробницы. Самая большая среди найденных мумий принадлежит человеку по имени Хнумджедеф — священнику, инспектору и смотрителю дворян. Другая принадлежит Мэри – высокопоставленному дворцовому чиновнику.



Среди гробниц обнаружили и несколько других предметов, в том числе глиняную посуду. Археолог Захи Хавасс, бывший министр древностей Египта, сказал, что все находки датируются примерно XXV—XXII веками до н.э.

Напомним, в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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