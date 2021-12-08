В Египте археологи обнаружили мумии с золотыми языками (фото)

Миссия работала в археологической зоне Банаса почти 30 лет.

В провинции Минья (Верхний Египет) археологи обнаружили две гробницы, относящиеся к периоду 26 династии египетских фараонов (XVII век до н.э.)

Об этом пишет Egypt Independent.

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Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири заявил, что миссия также обнаружила мумии двух неизвестных людей с золотыми языками.

Кроме того, археологи обнаружили известняковый саркофаг с человеческим лицом. В нем было два маленьких окна с балдахинами внутри, 402 фигурки из фаянса, а также набор небольших амулетов.

Миссия работала в археологической зоне Банаса почти 30 лет, в течение которых было обнаружено множество гробниц, принадлежащих савской, греко-римской и коптской эпох.

Фото: egyptindependent.com

Напомним, в гробницах на Кипре, относящихся к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, похожий на те, которые носила жена.

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