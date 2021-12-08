В Египте археологи обнаружили мумии с золотыми языками (фото)

Миссия работала в археологической зоне Банаса почти 30 лет.
В провинции Минья (Верхний Египет) археологи обнаружили две гробницы, относящиеся к периоду 26 династии египетских фараонов (XVII век до н.э.)
Об этом пишет Egypt Independent.
Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири заявил, что миссия также обнаружила мумии двух неизвестных людей с золотыми языками.
Кроме того, археологи обнаружили известняковый саркофаг с человеческим лицом. В нем было два маленьких окна с балдахинами внутри, 402 фигурки из фаянса, а также набор небольших амулетов.
Миссия работала в археологической зоне Банаса почти 30 лет, в течение которых было обнаружено множество гробниц, принадлежащих савской, греко-римской и коптской эпох.
Фото: egyptindependent.com
Напомним, в гробницах на Кипре, относящихся к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, похожий на те, которые носила жена.
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