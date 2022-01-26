В Египте археологи обнаружили огромные статуи фараона Аменхотепа ІІІ

Статуи достигали около 8 метров в длину.

Во время раскопок в Египте археологи обнаружили две известняковые статуи фараона Аменхотепа III. Они были исполнены в виде сфинксов. Аменхотеп III – древнеегипетский фараон XVIII династии. Он был известен тем, что при его правлении в стране царили мир и процветание.

Об этом пишет Science Alert.

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Ученые говорят, что первоначально, когда они были созданы для императора Аменхотепа III, статуи достигали около 8 метров в длину. Похожие на сфинкса изображения Аменхотепа III известны как колоссы.

Кроме статуй, команда ученых обнаружила руины колонн и стен в храме-усыпальнице, которые древние египтяне украшали церемониальными и ритуальными сценами.

На двух колоссах изображен Аменхотеп III в головном уборе в форме мангуста, с царской бородой и широким ожерельем. В ходе реставрации ученые обнаружили надпись на груди одного из колосов.

После изучения места руин команда планирует вернуть все недавно задокументированные артефакты на их первоначальные места в храме.

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Напомним, в гробницах на Кипре, принадлежащих к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней.

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