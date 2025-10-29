В Египте нашли древнейшего морского крокодила (фото, видео)

Крокодил / © Pixabay

Ученые обнаружили новый вид древнего морского крокодила во время раскопок в Западной пустыне Египта.

Об открытии пишет Discoverwildlife, цитируя The Zoological Journal of the Linnean Society.

Ученые считают, что новый вид, Wadisuchus kassabi, жил примерно 80 миллионов лет назад и является древнейшим известным представителем семейства дирозавридов — древних крокодилов, которые населяли прибрежные и морские экосистемы. Животное достигало 3,5-4 метров в длину, имело удлиненную морду и большие острые зубы для охоты на рыбу и черепах.

Палеонтологи отмечают, что новый вид крокодила играет ключевую роль в изучении эволюции рептилий, показывая, как они адаптировались и развивались в прибрежных и морских экосистемах после исчезновения динозавров.

Старший автор исследования Хешам Саллам из Центра палеонтологии позвоночных Мансурского университета (MUVP) сообщил, что окаменелости Wadisuchus kassabi найдены вблизи оазисов Харга и Барис в Западной пустыне Египта. Они состоят из двух частей черепа и двух концов морды, принадлежащих четырем особям разного возраста, предоставляя редкую информацию о развитии дирозавридов.

Ведущий автор исследования Сара Себер объясняет, что новый вид крокодила отличается четырьмя зубами спереди вместо пяти, верхне расположенными ноздрями и глубокой выемкой на кончике морды, что позволяет челюстям соединяться. Размер животного был похож на нильского крокодила.

Особенности находки указывают на постепенную адаптацию укуса дирозавридов, что стало важным этапом их эволюционного развития. Открытие нового вида ставит под сомнение гипотезу об африканском происхождении дирозавридов и демонстрирует, что их диверсификация началась раньше, чем считалось: вероятно, в начале кониаку-сантона (примерно 87-83 млн лет назад), а не в маастрихтский период (примерно 72-66 млн лет назад), — добавила Себер.

Новый вид получил название Wadisuchus kassabi: первая часть — от арабского слова Wadi («долина») в честь Новой долины, где найдена окаменелость, а вторая — Suchus, в честь древнеегипетского бога крокодилов Собека.

По словам Белала Салема, куратора коллекции окаменелостей рептилий и птиц в MUVP, значение Wadisuchus не ограничивается только тем, что он проливает свет на эволюцию этой удивительной группы крокодилов. Он также напоминает, что Западная пустыня Египта до сих пор хранит множество сокровищ с тайнами далекого прошлого планеты. Задача ученых — не только открывать окаменелости, но и защищать богатые ими территории от урбанизации и сельского хозяйства, чтобы передать это достояние будущим поколениям египтян.

