В Египте нашли гробницу Тутмоса II – первое королевское захоронение, открытое за столетие

Совместная египетско-британская археологическая экспедиция обнаружила гробницу в месте, которое ранее обозначалось как объект C4. Первые раскопки начались еще в 2022 году, когда исследователи наткнулись на вход в подземное сооружение.

Египетские археологи объявили о сенсационном открытии – в районе горы Фивы, недалеко от Луксора, обнаружена гробница фараона Тутмоса II. Это первое королевское захоронение, найденное со времен открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году.

Об этом пишет CBS News.

Совместная египетско-британская археологическая экспедиция обнаружила гробницу в месте, которое ранее обозначалось как объект C4. Первые раскопки начались еще в 2022 году, когда исследователи наткнулись на вход в подземное сооружение.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта доктор Мохамед Исмаил Халед рассказал, что в начале экспедиция считала, что захоронение принадлежит одной из жен царя, поскольку оно расположено рядом с усыпальницей цариц Тутмоса III. Однако дальнейшие находки позволили точно установить, что владельцем гробницы является фараон Тутмос II, а ее обустройством занималась его жена и сестра – царица Хатшепсут.

Среди находок – части алебастровых сосудов с надписями, содержащими имя Тутмоса II с титулом "покойный царь", а также имя Хатшепсут. Это подтвердило принадлежность погребения именно этому правителю.

Доктор Мохамед Абдель Бади, руководитель египетской группы археологов, отметил, что гробница сильно пострадала от наводнений, произошедших вскоре после смерти фараона. Это также могло привести к потере или перемещению многих ее артефактов.

В Египте была найдена гробница Тутмоса II. / Фото: cbsnews.com

Внутри нашли следы древних настенных росписей – остатки синих надписей и желтых звезд, а также отрывки из погребальной книги "Имидват", которая помогала усопшему пройти путь в загробный мир.

Мумия царя была найдена еще в XIX веке в другом месте – в тайнике Дейр-эль-Бахри. Вероятно, после ограбления гробницы ее перенесли на хранение. В настоящее время она выставлена в Национальном музее Египта вместе с другими мумиями фараонов.

В Египте была найдена гробница Тутмоса II.

Руководитель британской группы археологов доктор Пирс Литерленд отметил, что гробница имеет простой архитектурный стиль, характерный для правителей, сменявших Тутмоса II.

Археологи планируют продолжить исследования, чтобы узнать, куда именно были перемещены другие артефакты из гробницы, а также чтобы раскрыть возможные новые тайны, хранившиеся под землей тысячелетиями.