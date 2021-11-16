В Египте нашли один из храмов Солнца, которому более 4,5 тыс. лет

В Египте нашли один из храмов Солнца, которому более 4,5 тыс. лет

Ученые обнаружили руины в Абу-Гурабе.

В Египте археологи обнаружили один из храмов Солнца середины XXV века до нашей эры.

Об этом сообщает издание CNN.

Ученые обнаружили руины в Абу-Гурабе, что в 15 км к югу от Каира. Еще в 1898 году археологи нашли на этом месте храм солнца Ниусерры — шестого фараона пятой династии. Нынешняя находка позволяет предположить, что его построили на руинах другого храма солнца.

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Археологи откопали печати с выгравированными именами фараонов, правивших в Ниусерру. Кроме того, нашли десятки целых пивных кувшинов. Некоторые емкости были наполнены специальными грязями. Их использовали только в определенных религиозных обрядах.

По словам доцента кафедры египтологии Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук, руководителя команда Массимилиано Нуццоло, памятник из сырцового кирпича "был значительных размеров", но Ниусерра разрушил его для строительства собственного храма.

Отмечается, что храмы не только посвящали культу бога солнца Ра. Благодаря такому строительству фараоны узаконивали свою власть – становились единственным сыном бога Солнца на Земле.

Историки предполагают, что всего построено шесть храмов солнца. Ранее обнаружили два из них. Археологи надеются, что найденные вещи помогут еще лучше исследовать быт людей, живущих в те времена.

Как сообщалось, в Италии во время раскопок Помпеев археологи обнаружили церемониальную колесницу : четырехколесный транспорт с железными элементами обнаружили за стенами античного города. Колесница была оснащена бронзовыми украшениями и минерализованными деревянными остатками. Она чудом уцелела до наших времен.

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