В Египте найдена пирамида неизвестной царицы, а также 300 новых мумий

Рядом с гробницей древнеегипетского фараона Тутанхамона археологи раскопали пирамиду неизвестной царицы.

Об этом пишет Live Science.

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Известно, что за последние два года археологи работали в Саккаре, археологическом памятнике в Гизе, примерно в 32 километрах к югу от Каира. Недавно они обнаружили множество гробов и мумий, которые могут принадлежать некоторым из ближайших военных и советников Тутанхамона, а также исследователи сосредоточили свое внимание на расположенной неподалеку пирамиде, принадлежавшей Тете, первому царю Шестой династии Египта.

В этих шахтах археологи обнаружили огромный известняковый саркофаг, а также 300 гробов Нового царства.

Археолог отметил, что ранее захоронения времени Нового царства не были известны в этом районе, так что это вообще уникальная находка.

Напомним, в Египте археологи смогли обнаружить остатки древнего храма. Святыню обнаружили во время раскопок в Телль-эль-Фараине. Это место также известно как "холм фараонов".

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