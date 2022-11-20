В Египте найдена пирамида неизвестной царицы, а также 300 новых мумий

В Египте археологи раскопали пирамиду неизвестной древнеегипетской царицы.
Рядом с гробницей древнеегипетского фараона Тутанхамона археологи раскопали пирамиду неизвестной царицы.
Об этом пишет Live Science.
Известно, что за последние два года археологи работали в Саккаре, археологическом памятнике в Гизе, примерно в 32 километрах к югу от Каира. Недавно они обнаружили множество гробов и мумий, которые могут принадлежать некоторым из ближайших военных и советников Тутанхамона, а также исследователи сосредоточили свое внимание на расположенной неподалеку пирамиде, принадлежавшей Тете, первому царю Шестой династии Египта.
В этих шахтах археологи обнаружили огромный известняковый саркофаг, а также 300 гробов Нового царства.
Археолог отметил, что ранее захоронения времени Нового царства не были известны в этом районе, так что это вообще уникальная находка.
Напомним, в Египте археологи смогли обнаружить остатки древнего храма. Святыню обнаружили во время раскопок в Телль-эль-Фараине. Это место также известно как "холм фараонов".
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