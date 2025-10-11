В Египте обнаружена "дверь" в подземный мир: туннели под пирамидами Гизы

Пирамиды Гизы / © pixabay.com

Три идеально вырезанные шахты, спрятанные под песками плато Гиза между Большим Сфинксом, пирамидой Хеопса и пирамидой Хефрена, могут быть дверью в давно забытый подземный мир.

Об этом пишет исследователь Армандо Мэй в издании The Daily Mail.

По его словам, эти шахты не могут быть колодцами. На них нет никаких надписей, никаких следов случайного копания, а их геометрия слишком точная, стены слишком гладкие, дизайн слишком намеренный.

В этом контексте исследователь вспоминает сообщение древнегреческого историка Геродота, который описывал массивный «лабиринт» в Египте с 3000 камерами, многие из которых были скрыты под землей, включая большую подземную пирамиду.

Армандо Мэй обнаружил шахты во время полевых исследований в рамках исследовательского проекта «Хафрен», в котором также работали профессор Коррадо Маланга и инженер Филиппо Бионди.

С помощью спутниковой технологии радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) были исследованы подземные структуры под Гизой.

Что известно о странных туннелях

Первую шахту обнаружили к северо-востоку от Сфинкса. Ее квадратное отверстие, обрамленное известняковыми блоками, погружается почти на 40 метров, что примерно равно высоте 12-этажного дома.

Его стены вытесаны с поразительной точностью, выложены блоками известняка и песчаника.

На глубине 12 метров вокруг шахты находится полость шириной 24 метра, которая слишком намеренно образована, чтобы быть естественной эрозией. Спутниковые снимки показали, что оно продолжается еще глубже под завалами.

Рядом расположена вторая шахта, отражающая первую. Она как бы соединяет Долинный храм с местностью вблизи пирамиды Хефрена и имеет такую же гладкую точность и периметральный канал.

Третья шахта, с восточной стороны пирамиды Хеопса, является самой интересной. Ее вход когда-то был укреплен подпорными блоками, что намекало на частый доступ к ней.

Выемка, вырезанная в западной стене, кажется, предназначена для поднятия или направления предметов снизу. Окружающая полость идеально вымерена.

Пока непонятно, как использовались эти шахты — для ритуальных подношений, гидравлических систем или вертикальных транспортных камер.

Подземный мир Древнего Египта

Современные методы визуализации, включая георадар, электрорезистивную томографию и нашу собственную технологию SAR, обнаруживают дальнейшие аномалии вблизи Сфинкса, намекая на взаимосвязанные полости под плато.

Если это будет подтверждено, эти шахты могут быть точками входа в огромную, инженерную сеть, выравнивающуюся с самими пирамидами.

Под плато, траншеи и ямы, вырубленные в известняке, вместе с глубокими скальными шахтами и колодцами, свидетельствуют о том, что строители спроектировали подземные пространства с такой же тщательностью, как и памятники выше.

Истинные масштабы подземного мира Гизы оставались неизвестными, но эти шахты могут наконец раскрыть утраченную главу древней инженерии и церемониальной практики.

