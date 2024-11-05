В Египте обнаружена гробница с "семьей гробов" — некоторые предметы в идеальном состоянии (фото)

Археологи совершили невероятное открытие гробницы времен Среднего Царства с несколькими невредимыми захоронениями, в частности "семьей гробов".

Об этом сообщает Daily Star.

Гробница была раскопана вблизи Луксора, местности, известной своими значительными древнеегипетскими памятниками, храмами и гробницами, и содержала 11 запечатанных захоронений. Находка принадлежит египетско-американской миссии South Asasif Conservation Project, являющейся первой гробницей Среднего царства, обнаруженной в этом регионе. Среднее царство – это период древнеегипетской цивилизации, охватывающий примерно 2030–1650 годы до нашей эры.

В Египте обнаружена гробница с "семьей гробов" / Фото: youtube/@The Lost History Channel TKTC

Среди сокровищ, найденных американскими и египетскими археологами, были бусы, нарукавники, браслеты, перстни со скарабеями и пояса из аметиста.

Однако наводнения нанесли значительный вред этим захоронениям, особенно пострадала древесина гробов и льняные обертки. По словам Мохаммеда Исмаила Халеда, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, совместная миссия также обнаружила гробы для мужчин, женщин и детей, что свидетельствует о том, что это была "семейная гробница", которая могла использоваться в течение многих поколений во времена 12-й и начала 13-й династии.

В Египте обнаружена гробница с "семьей гробов" / Фото: youtube/@The Lost History Channel TKTC

Несмотря на повреждения в результате наводнения, некоторые предметы сохранились почти в идеальном состоянии, в частности изысканные женские бусы. Это ожерелье состояло из около 30 аметистовых бусин с поясом сердоликовых шариков, соединенных двойными нитями синих фаянсовых бусин-колец, обрамлявших амулет в виде головы бегемота.

В общей сложности было раскопано 11 захоронений, наряду с другими важными артефактами, такими как фаянсовая фигурка плодородия с зелено-голубой глазурью и усеченными ножками. Фигурка украшена разнообразными ювелирными изделиями с отверстиями в трех частях для прикрепления "волос".

В Египте обнаружена гробница с "семьей гробов" / Фото: youtube/@The Lost History Channel TKTC

Все эти украшения были найдены среди женских захоронений в первом ряду. В мужском, захоронении 9, были обнаружены выдающиеся бусы, которые вызвали интерес археологов из-за очевидно высокого статуса покойного.

Эксперты считают, что эта семейная гробница могла использоваться несколькими поколениями в течение 12-й и начала 13-й династий. Эта находка также закрепляет место Южного Асасифа в некрополе Фиванского Средневековья, древнейшие гробницы которого теперь становятся известными, что влечет за собой шквал новых вопросов.

В Египте обнаружена гробница с "семьей гробов" / Фото: youtube/@The Lost History Channel TKTC

Напомним, археологи обнаружили древний город, которому 4000 лет. В древнем поселении люди жили около тысячи лет, но потом его покинули, и археологи не знают, почему это произошло.

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