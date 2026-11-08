В Египте обнаружили 10 мумифицированных крокодилов: зачем их похоронили в древней гробнице

Крокодилы в гробнице

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Археологи обнаружили в древнеегипетской гробнице захоронение десяти мумифицированных крокодилов, которых, по всей видимости, принесли в жертву богу Собеку — покровителю воды и плодородия. Уникальность находки заключается не только в количестве животных, но и в том, что среди них обнаружили представителей вида крокодилов, который сегодня уже не встречается в Египте.

Об этом сообщает издание The Daily Galaxy со ссылкой на исследование археологов.

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Гробницу обнаружили в 2019 году в некрополе Куббат-эль-Хава на западном берегу Нила, напротив города Асуана на юге Египта. Гробница оставалась недоступной на протяжении веков, поскольку её скрывали толстые слои мусора, накопившегося ещё во времена Византийской империи.

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Внутри археологи обнаружили десять мумифицированных крокодилов: пять почти целых тел и пять отдельных голов. Возраст захоронения оценивается примерно в 2500 лет — вероятно, оно датируется V веком до нашей эры.

Крокодилов мумифицировали необычным способом

Исследователи установили, что животные подверглись иному процессу мумификации, чем большинство известных египетских мумий. Их тела не покрывали смолой, а внутренние органы не удаляли. В частности, в одном из образцов сохранились камешки, которые крокодилы глотают для поддержания равновесия в воде.

Учёные предполагают, что сначала животных закапывали в горячий песок, где они естественным образом высыхали. После этого их останки оборачивали и переносили в погребальную камеру.

Длина крокодилов составляла примерно от 1,8 до 3,5 метра. Вероятно, их вылавливали и убивали в другом месте, а затем использовали в качестве религиозных жертвоприношений.

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Какого бога почитали древние египтяне

Археологи полагают, что крокодилов похоронили в качестве жертвы Собеку — древнеегипетскому богу воды, плодородия и силы, которого изображали с головой крокодила. В храмах Собека этих животных выращивали, мумифицировали и приносили в дар божеству.

Один из главных центров его культа находился в Ком-Омбо, примерно в 50 километрах от места находки.

Среди мумий обнаружили крокодилов, исчезнувших из Египта

Еще одним важным открытием стало установление того, что в гробнице были похоронены представители двух разных видов: нильского крокодила и западноафриканского крокодила.

Последний из них сегодня уже не обитает в Египте. Его обнаружение свидетельствует о том, что в древности этот вид также обитал в водах этой страны, хотя впоследствии исчез из этого региона.

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Исследователи надеются, что предстоящий анализ ДНК поможет подтвердить классификацию видов. Эта находка также дает новую информацию о древней фауне Нила и религиозных обрядах египтян, которые использовали крокодилов в своих ритуалах.

Напомним, в гробнице древнеегипетского чиновника Усера исследователи расшифровали надпись с кличкой собаки, жившей более 3500 лет назад. Имя животного переводится как «Тот, кто из подземного мира» и, вероятно, отсылает к Анубису — богу загробного мира.

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