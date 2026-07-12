В Египте обнаружили 18 древних гробниц с мумиями, у которых были золотые языки

Находки в Египте / © Министерство туризма и памяток ЕгиптА

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Археологи обнаружили 18 древних гробниц в египетском городке Марина-эль-Аламейн на побережье Средиземного моря, примерно в 100 километрах к западу от Александрии.

Об этом сообщает Live Science со ссылкой на заявление египетского Министерства туризма и древностей.

По данным ведомства, гробницы относятся к птолемеевскому или римскому периоду. Одиннадцать из них были вырублены глубоко в земле, ещё семь располагались ближе к поверхности.

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Среди найденных артефактов — 24 «золотых языка», которые, вероятно, вкладывали в рты мумий.

© Министерство туризма и памяток ЕгиптА

Согласно верованиям древних египтян, золото считалось плотью богов, а золотые языки должны были помочь умершему общаться с ними в загробной жизни и произносить священные формулы во время суда перед Осирисом.

Интересно, что один из недавно обнаруженных золотых языков имеет форму «Ока Гора» — символа, который, согласно египетским верованиям, использовался для отвращения зла.

Кроме того, в гробницах обнаружен жертвенный алтарь в форме «ложной двери» — одного из древнейших элементов древнеегипетской погребальной архитектуры, а также гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с нетронутой крышкой и незавершенную статую греческой богини Афродиты.

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Как отметили исследователи, находки свидетельствуют о том, что городок Марина-эль-Аламейн был культурно разнообразным сообществом, где египетские и греко-римские традиции сосуществовали в повседневной жизни и погребальных обрядах.

Напомним, в ходе масштабных археологических раскопок на территории Таиланда исследователи обнаружили древнее захоронение с золотыми артефактами возрастом более двух тысяч лет. Уникальной находкой стали два драгоценных кольца, одно из которых украшено загадочной гравировкой, выполненной древнейшим индийским письмом.

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