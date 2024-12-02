В Египте обнаружили кладбище отрубленных рук: ученые еще такого не видели

Исследователи предполагают, что жуткая находка может быть свидетельством ритуала.

Ученые выяснили, откуда в древнеегипетских погребальных ямах взялись 12 отрубленных рук.

Об этом пишет DailyMail.

Результаты исследования показали, что все отрубленные руки были правы, из которых 11 принадлежали мужчинам, а еще одна — женщине.

Исследователи предполагают, что жуткая находка может быть свидетельством ритуала под названием "золото чести".

Совершенное открытие свидетельствует, что этот жуткий ритуал могли практиковать почти на столетие раньше предполагаемого.

Напомним, ранее археологам удалось обнаружить гробницу дочери правителя провинции Асьют, жившую в период Среднего царства в Древнем Египте. Она была похоронена в гробу, находившемся внутри другого гроба.

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