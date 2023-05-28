В Египте раскопали древние мастерские по мумификации и новые гробницы

В Египте обнаружили мастерские по мумификации людей и животных, а также две гробницы в древнем погребении Саккара. Археологи активно совершают раскопки, чтобы открыть Большой Египетский музей и оживить туристическую отрасль, пострадавшую от пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Мастерские для мумификации тел относят к 30-й династии. Они расположены в 30 километрах южнее Каира — столицы Египта.

В мастерских были каменные ложа, глиняные горшки, ритуальные сосуды, соль, холст и прочее. А в гробницах, принадлежавших двум священникам, археологи нашли надписи о земледелии, охоте и других повседневных делах.

Ранее ученые обнаружили две 3000-летние мумии в позе эмбриона на Внешних Гебридских островах Шотландии.

А в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

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