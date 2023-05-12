В Европе на дне моря обнаружена давняя дорога в возрасте 7000 лет — фото, видео

Дорога была спрятана под слоями морской грязи у южного побережья Хорватии.

Археологи обнаружили доисторическую дорогу на дне Адриатического моря у побережья хорватского острова через 7000 лет после ее строительства.

Об этом пишет Science Alert.

Дорога каменного века, возможно, когда-то связывала ныне затопленное неолитическое место с островом Корчула.

Дорога на дне Адриатического моря / Фото: Sciencealert

Корчула ранее была присоединена к материковой части Хорватии, пока уровень моря не поднялся в конце последнего ледникового периода (около 12000 до н.э.), сформировав остров около 8000 лет назад.

Археологи считали, что дорога шириной 13 футов (около 4 метров) была построена представителями древней хварской культуры.

Археологи сделали открытие на глубине 13-16 футов под поверхностью Средиземного моря после просмотра спутниковых изображений воды вокруг затопленного неолитического городища Солино, недалеко от побережья Корчулы, которая является частью Адриатического архипелага.

Дороге 7000 лет / Фото: Sciencealert

Ученые предположили, что древняя дорога, возможно, когда-то соединяла остров и сейчас затопленное место, когда это был массив суши.

Увидев спутниковые снимки, археолог Мате Парица из Задарского университета захотел рассмотреть их поближе и вместе с коллегами отправился на это место, где они наткнулись на волшебные стены древнего поселения.

Оказалось, что он соединен с главным островом по узкой полосе земли.

"К счастью, этот район, в отличие от большинства частей Средиземного моря, защищен от больших волн, поскольку многие острова защищают побережье, — сказал Парица во время открытия в 2021 году. — Это, безусловно, помогло уберечь это место от естественного разрушения".

Считается, что шоссе было построено как способ добраться от Солине до Корчулы хварско-лисийской культурой – культурой неолита на восточном побережье Адриатического моря, названной в честь острова.

Радиоуглеродный анализ поселения Солине и сохранившейся найденной древесины показал, что оно датируется примерно 4900 годом до нашей эры.

На этом месте также были найдены кремневые лезвия, лезвия каменных топоров и остатки жертвоприношений.

В заявлении Университета Задара на странице в Facebook говорится: "Люди ходили по этой дороге почти 7000 лет назад".

Несмотря на то, что дорога была захоронена под тысячелетним илом, археологи говорят, что было очевидно, что каменные плиты были тщательно уложены, чтобы обеспечить безопасный проход туда и обратно.

Напомним, на Марсе обнаружили остатки полноводной и бурной реки. Следы на скалах заставляют учёных пересмотреть свои представления о водной среде на древнем Марсе.

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