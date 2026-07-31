В Европе обнаружили возможное массовое захоронение жертв войны: что известно о находке

Косово / © фото: Дмитрий Мороз

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В отдаленном горном селе Мала Калудра на севере Косово обнаружили человеческие останки, которые могут быть связаны с событиями войны 1998-1999 годов. На месте уже приступили к срочной эксгумации, а судебно-медицинские эксперты пытаются установить личности погибших и происхождение найденных останков.

Об этом сообщает Daily Star.

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Человеческие останки были обнаружены в муниципалитете Зубин Поток, где проживает преимущественно сербское население. По словам представителей Косовского института судебной медицины, после первичного досмотра подтвердили, что находка представляет значительный интерес для криминалистического расследования.

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Территорию сразу оцепили правоохранители, а из-за сложного горного рельефа подготовка к эксгумации продолжалась несколько дней. При предварительном обследовании, кроме костных остатков, были обнаружены также фрагменты одежды.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что следствие проверяет возможную связь найденных останков с так называемой группой митровицких интеллектуалов — 23 косовскими албанцами, пропавшими без вести после похищения 19 апреля 1999 года во время Косовской войны.

Среди пропавших были врачи, университетские преподаватели, экономисты, правозащитники и другие известные представители общественности. Их судьба оставалась неизвестной более 27 лет.

Впрочем, официального подтверждения, что найденные останки принадлежат именно этим людям, пока нет. Окончательные выводы должны быть сделаны после завершения судебно-медицинских экспертиз и процедуры идентификации.

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Место проведения работ охраняются сотрудниками косовской полиции при поддержке Миссии Европейского Союза по верховенству права (EULEX).

Специальная прокуратура Косово сообщила о задержании двух косовских сербов, подозреваемых в военных преступлениях против гражданского населения. Суд санкционировал их содержание под стражей на 30 суток в рамках расследования обстоятельств похищения и гибели 23 гражданских лиц.

В то же время представители прокуратуры отмечают, что процесс эксгумации, вскрытия и идентификации человеческих останков продолжается.

Косовская война 1998-1999 годов унесла жизни тысяч людей и оставила после себя большое количество нераскрытых преступлений и пропавших без вести.

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Международные правозащитные организации документировали многочисленные нарушения международного гуманитарного права, совершенные разными сторонами конфликта. В разные годы международные судебные инстанции рассматривали дела по похищениям, незаконным содержаниям, убийствам и насилию, связанным с войной.

Нынешняя находка может стать еще одним важным этапом в установлении судьбы людей, считавшихся пропавшими без вести десятилетиями.

Напомним, под непроходимыми зарослями одного из древнейших лесов планеты исследователи наткнулись на совершенно неприкосновенное поселение, тысячу лет хранившее жуткие тайны прошлого. За все это время потерянный город майя не нашел ни один мародер.

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