В Европе обнаружили загадочное сообщество, которое веками жило под землей

Скальные пещеры Лас-Гобас

На севере Испании археологи обнаружили следы средневекового сообщества, которое веками жило под землей, в естественных скальных пещерах Лас-Гобас.

Об этом сообщает Daily Galaxy со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Во время раскопок были обнаружены останки 33 людей, которые принадлежали к этому пещерному обществу в период с VII по XI век.

Около 63% генетических образцов показывают признаки инбридинга, то есть люди вступали в брак с близкими родственниками в течение нескольких поколений.

Ученые считают, что сообщество было очень изолированным и мало взаимодействовало с внешним миром, что привело к недостатку генетического разнообразия и ухудшению здоровья со временем.

«Наши данные указывают на то, что это сообщество оставалось относительно изолированным по меньшей мере в течение пяти веков», — отметил Рикардо Родригес Варела, исследователь, специализирующийся на палеогенетике и молекулярной археологии.

Помимо генетических признаков инбридинга, у некоторых были обнаружены переломы и колотые раны, вероятно, от ударов мечом. Исследователи считают, что это означает, что внутренние распри были обычным явлением в подземном обществе.

В останках из Лас-Гобас также обнаружили следы оспы. Как объяснили исследователи, община, вероятно, заразилась оспой через зараженную свинину, поскольку свиньи были основным источником пищи для пещерных людей.

Жители Лас-Гобас были особенно уязвимы для таких болезней, как оспа. Без помощи извне и без доступа к лекарствам болезни могли уничтожить значительную часть населения.

