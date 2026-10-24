В Европе выпустили более 1,5 миллиона зараженных комаров: что они задумали

Комар / иллюстративное фото / © pexels.com

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В Барселоне начали необычный эксперимент по борьбе с опасными инфекциями, выпустив на улицы города более полумиллиона специально выращенных самцов комаров. Эти насекомые являются носителями бактерии «Вольбахия», которая делает потомство, рожденное в результате их спаривания с самками, нежизнеспособным.

Как сообщает научное издание New Scientist, такой шаг позволит существенно сократить популяцию комаров в городе и снизить риск вспышек лихорадки денге и других опасных заболеваний.

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Барселона — не первый город, где проводят эксперимент

Сингапур уже успешно применяет этот метод, но для Европы это первый масштабный опыт непосредственно на городских улицах. Представитель компании «Rentokil» Рубен Буэно Мари отмечает, что Барселона стала первым европейским городом, где эту разработку запустили в общественном пространстве.

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Проблема болезней, переносимых комарами, остро обостряется во всём мире из-за глобального потепления. Особую угрозу для Европы представляет азиатский тигровый комар, который адаптировался к жизни рядом с людьми и активно кусает днём.

Этот вид уже распространился в 16 странах, в частности в Испании, и переносит опасные вирусы, такие как денге или чикунгунья, что вызывает большую обеспокоенность у Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Обычные инсектициды здесь малоэффективны, ведь азиатский тигровый комар способен откладывать яйца даже в крошечных капельках дождевой воды на мусоре. Именно поэтому «Rentokil» в партнерстве с проектом Google «Debug» решили применить новый подход, основанный на стерилизации насекомых, чтобы остановить их размножение.

Почему это может сработать

Этот метод работает благодаря тому, что самки насекомых обычно спариваются только один раз в жизни. Если их партнером становится стерильный самец, потомства не будет. Раньше для этого насекомых облучали, но такие самцы быстро гибли и реже спаривались.

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Чтобы решить эту проблему, в проекте «Debug» использовали бактерию «Вольбахтию». Если самец заражён этой бактерией, а самка — нет, её яйца просто не оплодотворяются. Фактически это делает самцов стерильными без ущерба для их активности. В ходе тестовых испытаний в Риме такой подход позволил сократить количество жизнеспособных яиц почти на 90 процентов.

В Барселоне этот проект стартовал в середине августа. Еженедельно из лаборатории в Майами в Испанию доставляют около 80 тысяч специально выращенных комаров. Выпускать их планируется до середины ноября, после чего эксперимент возобновят уже в мае.

Основной риск метода: как искусственный интеллект сортирует комаров

Основная сложность этого метода заключается в необходимости высокоточного разделения самцов и самок комаров, ведь появление среди выпущенных комаров способных к размножению самок может свести на нет весь эффект. Для этого проект «Debug» использует автоматизированные системы с искусственным интеллектом и технологией распознавания изображений. По словам Рубена Буэно Мари, точный процент возможных ошибок при сортировке как раз и планируется выяснить в ходе текущих испытаний.

Впрочем, специалисты уверяют: для разведения используется тот же штамм комаров, который уже обитает в Испании. Поэтому даже в случае попадания отдельных самок в окружающую среду это не приведет к появлению новых разновидностей насекомых.

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Более того, сами по себе комары с вольбахцией гораздо реже переносят опасные вирусы — в некоторых странах их даже специально расселяют для снижения риска эпидемий. А если местная популяция всё же адаптируется, эффективность метода можно легко восстановить, просто использовав другой штамм этой бактерии.

В Сингапуре самцов комаров, заражённых вольбахцией, выпускали только в отдельных районах города, чтобы объективно оценить результаты. Опубликованное в этом году исследование доказало, что такой подход снизил количество случаев заболевания лихорадкой денге на 70 процентов.

Учёные предполагают, что реальный уровень защиты может быть ещё выше, ведь некоторые жители могли заразиться во время пребывания в необработанных районах города.

Ранее ученые выяснили, что в геноме современного человека сохранилось от 0,5 до 1% ДНК неизвестной древней популяции. По расчетам ученых, эта популяция отделилась от предков людей около 800 тысяч лет назад, а примерно 50 тысяч лет назад в Африке передала им часть генов, которые чаще всего связаны с иммунитетом и обменом веществ.

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