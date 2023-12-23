В Европе зафиксировали редкое явление в небе – фото, видео

В небе над Европой на протяжении последней недели зафиксировали появление перламутровых и радужных облаков, особенно возле северных стран.

Об этом сообщает Space.

Эти полярные стратосферные облака являются одними из самых высоких в атмосфере Земли. Их иногда называют перламутровыми облаками из-за красочного цвета.

Перламутровые облака в небе над Европой/ Фото: Space

Перламутровые облака в небе над Европой/ Фото: Space

Перламутровые облака в небе над Европой/ Фото: Space

Радужные облака – это явление, которое происходит по механизму, аналогичному образованию радуги. Свет поступающего на Землю солнца разбивается на цвета благодаря каплям воды (или кристаллам льда), присутствующим в облаках. Эти частицы воды работают как призма. Таким образом, появляется переливчатость в виде цветных участков на достаточно высоких облаках.

Так, днем 22 декабря жители многих городов на севере Италии могли полюбоваться этим оптическим эффектом. Необычное явление заметили в разных местах Турина и Вербано. Также редкие облака на протяжении последней недели наблюдались по всей Великобритании. Необычные разноцветные облака были замечены также в Норвегии, Швеции и Финляндии.

Для того чтобы эти облака сформировались, необходима очень низкая температура. Она должна быть ниже минус 78 градусов Цельсия. Поэтому перламутровые облака можно увидеть только в зимний период в полярных регионах.

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