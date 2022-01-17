В Facebook заблокировали страницу делегации РФ на переговорах в Вене: причина

В Facebook заблокировали страницу делегации РФ на переговорах в Вене: причина

В Facebook российскую делегацию обвинили в публикации запретного контента.

Администрация Facebook в воскресенье, 16 января, ограничила доступ к официальной странице российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля за вооружениями, созданной МИД РФ.

Об этом российские дипломаты сообщили в Twitter.

Отмечается, что в социальной сети соответствующий шаг объяснили публикацией со стороны российских делегатов запрещенного контента.

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"Работа начинается с восстановления нашей учетной записи в Facebook, заблокированной "на волне" постов по поводу "гарантий безопасности", — говорится в заявлении делегации РФ.

Как пишет "Интерфакс", Роскомнадзор направил в американскую компанию Meta Platforms письмо с требованием объяснить причины блокировки и возобновить доступ к микроблогу.

В российском ведомстве охарактеризовали ситуацию как "акт цензуры". "Действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней", – подчеркнули в документе.

Между тем заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил введение санкций в отношении Facebook.

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"Этот акт цензуры не останется без последствий. Применение санкций в этой ситуации было бы логичным, это устоявшая международная практика, а каких именно – решать регулятору", – высказался он.

По информации Meduza, представители российской делегации репостили на своей странице только заявления руководства Кремля и МИД РФ. Из-за блокировки дипломаты страны планируют обратиться к руководству ОБСЕ.

Как пишет российский журналист Дмитрий Валеев, ограничение доступа к учетной записи делегации РФ в Вене со стороны платформы из США происходит во второй раз за два года. Так, в 2021 году подобный инцидент произошел с сетью микроблогов Twitter.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. По итогам встречи НАТО отвергло ультиматум Кремля по поводу украинских перспектив в Альянсе, заявив, что компромиссов не будет.

А 10 января в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

После встречи первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины.

Уменьшить напряжение, создаваемое Россией на украинской границе, пытались на протяжении всей недели — на переговорах и в Женеве, и в Брюсселе, и в Вене. Результатом явно недовольны обе стороны переговоров.

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