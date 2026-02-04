В феврале ожидается парад планет: когда его можно будет наблюдать

Парад планет

Реклама

В этом месяце астрономы прогнозируют редкое зрелище — так называемый «планетный парад», когда одновременно в небе можно будет увидеть шесть планет Солнечной системы. Одну из них, Юпитер, можно будет легко распознать даже невооруженным глазом.

Об этом сообщают специалисты Королевских музеев Гринвича, ведущего британского научного центра по астрономии и астрологии, пишет издание LADbible.

По их словам, после захода солнца 28 февраля Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун будут видимы на небе, хотя полностью одновременно увидеть их будет непросто. Несколько планет будут располагаться низко над горизонтом на закате, и солнечный свет и другие объекты ландшафта могут мешать их наблюдению.

Реклама

Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун будут видны на закате вскоре после захода солнца, однако Нептун всегда требует телескопа для наблюдения. Уран будет расположен в созвездии Тельца и заходит около полуночи, поэтому его легче будет увидеть, если использовать телескоп.

Юпитер, по прогнозам экспертов, станет самой заметной планетой парада. Он высоко поднимется над горизонтом в созвездии Близнецов и будет виден в течение большей части ночи. Планету можно будет увидеть даже из городских районов с высоким уровнем светового загрязнения, где она будет выглядеть как яркая точка света на небе.

Астрономы добавляют, что это явление лишь подготовка к еще более захватывающему астрономическому феномену этого года — почти полному солнечному затмению, которое ожидается в Великобритании 12 августа. По оценкам специалистов, затмение будет лучшим, которое можно будет наблюдать в стране с 1999 года. Луна почти полностью закроет диск Солнца, и во время максимального затмения будет видно около 90% солнечного диска.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали новое исследование, которое выявило, что Юпитер не такой, каким он считался раньше.