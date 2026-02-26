В фильмах врут: как на самом деле ходил тиранозавр Рекс

Тиранозавр Рекс на самом деле не был неуклюжей

Реклама

Могучий и яростный тиранозавр Рекс был настоящим королем мелового периода и идеальным суперхищником. Однако новое исследование показывает, что этот гигантский динозавр был удивительно изящным в своих движениях и передвигался совсем не так тяжело и неуклюже, как нам обычно показывают в кино.

Об этом пишет Phys.org.

Биомеханика шага и быстрота

Команда ученых изучила хорошо сохранившиеся кости ног и стоп четырех тираннозавров. Исследователи смоделировали разные варианты того, как лапа хищника могла касаться земли: приземление на заднюю часть стопы, на середину или передвижение на цыпочках. Анализ окаменевших отпечатков показал, что самые глубокие следы оставались именно под пальцами.

Реклама

Сравнив эти модели с данными о движениях людей и страусов, специалисты пришли к выводу, что движение на цыпочках было самым эффективным. Такой стиль позволял динозавру делать больше шагов в меньшее время, увеличивая его максимальную скорость примерно на 20%. Если бы тиранозавр ступал на полную плоскую стопу, он был бы гораздо медленнее.

Сравнение размеров и массы тираннозавра с белым медведем, африканским страусом и человеком.

Утонченные десятитонные гиганты

Благодаря ходьбе на цыпочках тиранозавр мог разгоняться до скорости от 5 до 11 метров в секунду. То есть этот огромный хищник, вес которого достигал около 10 тонн, имел птичий поход, похожий на движения современных наземных птиц.

Наше исследование является, насколько нам известно, первым количественным биомеханическим анализом влияния характера удара стопы на ходу тиранозавра. Мы обнаружили, что стопа T. rex функционировала подобно лапе птицы», — отмечают ученые в своей публикации.

Кроме того, такой способ передвижения помогал гиганту справляться с собственным колоссальным весом. В отличие от людей, бегающих с относительно прямыми ногами, делая упругие шаги, тиранозавр двигался в несколько присягнутой позе и делал много быстрых шагов для сохранения стабильности. Шествие на цыпочках позволяло его ногам работать как амортизаторы, помогая хищнику удерживать равновесие даже на неровной местности. Теперь создателям фильмов и музейным кураторам придется пересмотреть свои анимации и реконструкции.

Реклама

Напомним, если бы динозавры не вымерли , эволюционный скачок млекопитающих был бы предположительно заблокирован. Так что выживание динозавров лишило человека возможности вообще появиться как вид.