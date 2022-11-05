В Финляндии ученые раскопали могилу 6000-летнего ребенка: такого они еще не видели

Археологи не нашли даже костей в могиле.

В Финляндии археологи в могиле обнаружили фрагменты зубов ребенка, жившего еще в период мезолита — около 6000 лет назад.

Об этом пишет IFL Science.

Хотя никаких костей не сохранилось, с этими находками ученые больше узнали об обычаях захоронений у древних скандинавских общин.

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Могилу нашли с помощью красной охры — это богатый железом глинистый грунт. Он играл немаловажную роль в церемониях захоронения уже много лет. Пятно именно красной охры заметили впервые на земле.

Фрагменты человеческой эмали показали, что ребенок был не старше 10,5 лет. Также определить дату помогли каменные артефакты. В могиле нашли 2 кварцевых наконечника стрел, соответствовавших периоду культуры мезолита.

Кроме того, в месте захоронения были микроскопические фрагменты птичьих перьев. Его идентифицировали как пух водоплавающих птиц. Также нашли перья сокола. Его могли использовать в качестве украшения для могилы.

Автор исследования Кристина Маннермаа заявила, что открытие является сенсационным — эта находка дает ценную информацию о традициях захоронения в каменном веке.

Напомним, во время своих недавних археологических раскопок в древнем турецком городе Келендерис ученые обнаружили печь для промышленного производства и детскую могилу со стеклянными браслетами.

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