В глубинах океана нашли исчезнувший "бассейн смерти": что он скрывал

Подводный аппарат зафиксировал глубоководный соляной бассейн в Красном море. Фото: OceanXplorer

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Исследователи морских глубин долгое время считали загадочные подводные соляные озера настоящими мертвыми зонами из-за полного отсутствия кислорода. Однако недавно ученые обнаружили остатки древнего бассейна, который может объяснить выживание первых организмов на нашей планете.

Об этом уникальном открытии на дне Красного моря сообщает научное издание Gizmodo.

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Загадочные бассейны на дне

Ученые провели несколько экспедиций для тщательного изучения этих гиперсоленых подводных озер. Они нашли активный бассейн на глубине более 1700 метров и еще один исчезнувший на глубине 1370 метров.

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«Как и бассейн NEOM, это место имеет все признаки активного соляного бассейна, но ему не хватает самой рапы, поэтому мы считаем его исчезнувшим», — отмечают авторы исследования.

Выживание без кислорода

Команда собрала образцы осадка и применила специальные методы изучения ДНК найденных экстремофильных организмов. Результаты показали, что эти микробы способны генерировать энергию путем окисления минералов без доступа к кислороду.

«Наши данные свидетельствуют о том, что подобные процессы, вероятно, происходили и в других древних гигантских соляных бассейнах», — подчеркивают ученые.

Ценные металлы в океане

Геохимический анализ показал чрезвычайную концентрацию металлических элементов в этих отложениях, в частности марганца, железа и меди. Исследователи полагают, что древние микробы могли действовать как природные накопители многих драгоценных ресурсов.

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«Многие из этих металлов важны для технологий чистой энергии, и понимание того, как они накапливаются, может помочь в будущей добыче ресурсов», — объясняют ученые.

Напомним, на дне океана нашли доказательства катастрофы, которая может повториться. Исследователи обнаружили в морских отложениях следы двойного мегаземлетрясения, произошедшего у западного побережья США, а разница между разрушительными толчками составляла не более нескольких часов.

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